- Varful de inflatie va fi atins, probabil, in trimestrul trei al acestui an in conditiile in care s-a materializat scenariul de risc publicat in primavara de Banca Nationala, considera purtatorul de cuvant al bancii centrale, Dan Suciu. „Varful de inflatie va fi atins probabil in trimestrul trei. Scenariul…

- Dan Suciu, purtator de cuvant al instituției conduse de Mugur Isarescu, a declarat la Digi 24 ca varful inflației va fi atins in trimestrul trei al acestui an. Afirmațiile vin in contextul in care rata anuala a inflatiei din Romania a depașit 15%.„Varful de inflatie va fi atins probabil in trimestrul…

- Razboiul din Ucraina genereaza profit nou pentru Romania. Refugiații ucraineni au pompat un miliard de euro in economia romaneasca.Peste un milion 300.000 de ucraineni au intrat in Romania in ultimele patru luni. 100.000 au și ramas la noi. Datele ZF arata ca un refugiat cheltuie lunar, in medie, cam…

- Membrii Consiliului de Administratie al BNR estimeaza ca in trimestrul al doilea din 2022 se va inregistra o cvasistagnare a cresterii economice, sub impactul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor asociate, conform Minutei sedintei de politica monetara din 10 mai. Romania a avut o creștere economica…

- In data de 03.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.410 de persoane, dintre care 7.767 de cetateni ucraineni (in creștere cu 15% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.323 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- „In data de 25.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 98.670 de persoane, dintre care 4.412 cetateni ucraineni (in crestere cu 38,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 2.135 cetateni ucraineni (in…

- Cash-ul din economie a continuat ascensiunea si a ajuns in luna februarie aproape de 100 mld. lei, un nou maxim istoric, dupa o crestere cu 9,3% fata de valoarea din februarie 2021, dupa cum reiese din datele centralizate de Banca Nationala. In termeni nominali, aproximativ 8,5 mld. lei au intrat in…

- Atacurile cibernetice s-au intensificat in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, pana marți fiind identificate undeva la 340 de adrese IP din diverse zone georgrafice de pe care se lanseaza atacuri mai complexe sau mai simple care pot afecta și Romania, a declarat miercuri Dan Cimpean, șeful Directoratului…