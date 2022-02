Stiri pe aceeasi tema

- Micuta patinatoare Kamila Valieva, in varsta de 15 ani, aflata in centrul scandalului de dopaj de la Jocurile Olimpice de la Beijing, a izbucnit in lacrimi la antrenamentul de sambata. In ciuda scandalului izbucnit miercuri, Valieva a mers la antrenamente de doua ori pe zi. Insa, sambata, la primul…

- Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevici, participant in proba de skeleton la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, a afisat vineri mesajul: "Fara razboi in Ucraina", relateaza AFP. La finalul mansei a treia, ucraineanul in varsta de 23 de ani a aratat camerelor de luat vederi o hartie cu mesajul…

- Una din controversele momentului in sportul romanesc are in prim-plan situația sportivilor pe care Federația Romana de Schi și Biatlon a decis sa ii trimita la Jocurile Olimpice de la Beijing. In acest context, ministrul sportului Eduard Novak a cerut demisia președintelui FRSB. Eduard Novak face o…

- Eduard Novak, Ministrul Sportului, a reacționat pe Facebook dupa ce schioarea Ania Caill a acuzat FR de Schi Biatlon ca a refuzat un loc suplimentar pentru Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. "Consider ca situatia în care s-a ajuns în acest moment, în legatura cu…

- Statele Unite se asteapta in continuare ca Rusia sa faca "uz de forta militara" impotriva Ucrainei, intr-un fel sau altul, "poate pana la jumatatea lui februarie", estimeaza miercuri adjuncta secretarului de Stat american Wendy Sherman, care da asigurari ca nu stie daca presedintele rus Vladimir Putin…

- ​Danemarca nu va trimite oficiali la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, din cauza situatiei privind drepturile omului din China. Danezii urmeaza astfel boicotul diplomatic facut de SUA, Australia, Canada, Japonia si Marea Britanie."Guvernul a decis ca nu vom participa la Jocurile…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a anuntat luni ca tara sa nu va boicota diplomatic Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, invocand necesitatea de a continua cooperarea cu China, noteaza AFP. In cursul unei vizite oficiale de trei zile in Australia, Moon Jae-in a declarat ca Seulul…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, va asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, in ciuda unui val de boicoturi, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. "Secretarul general a primit o invitatie din partea…