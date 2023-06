Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o tara cu resurse semnificative de gaze naturale, un punct strategic de tranzit si un important jucator regional, putand contribui, datorita infrastructurii operationale de transport pe care o are, la o securitate regionala consolidata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu."In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand compania americana…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, a declarat vineri fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu. El spune ca extracția va depași consumul Romaniei. Fostul ministru a vorbit și despre reactoarele 3 și 4 de la centrala nucleara Cernavoda, care ar…

- Romania, dar si Europa, au pierdut batalia cu China pe anumite segmente, cum ar fi productia de baterii, insa incercam sa recuperam acest decalaj, a afirmat, joi, ministrul Economiei, Florin Spataru, informeaza Agerpres.

- Ministrul Popescu anunța un boom al energiei regenerabile. Romania va avea in urmatorii 2-3 ani 3 GW noi de energie regenerabila ceea ce inseamna ca va ajunge la 10 GW instalați, adica o creștere de 40% capacitații. Asta inseamna o putere instalata echivalenta de 14 reactoare nucleare de la Cernavoda.…

- Piața energiei electrice din UE se va schimba in 2023. Un proiect al Comisiei Europene, aflat in dezbatere in acest moment, vizeaza schimbarea modului de calcul al costului energiei electrice pentru a proteja consumatorii de volatilitatea pieței pe termen scurt. De asemenea, UE vrea sa accelereze instalarea…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru cu David Muniz, insarcinatul cu afaceri al SUA, si cu Jessup Taylor, consilier economic adjunct. Am discutat despre ultimele evolutii ale parteneriatului Romania – SUA in domeniul energiei, in mod special cu privire la dezvoltarea programului nuclear civil”, a scris…

- Mihai Tudose a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, daca OMV va plati taxa de solidaritate. “Eu cred ca OMV o va plati. Cred ca va plati fiindca a facut o multime de bani pe carca romanilor. Haideti sa fim sinceri cu viata”, a precizat europarlamentarul PSD. El a mai…