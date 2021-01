Când va deveni operațional Aeroportul Brașov. Vezi care este stadiul lucrărilor! (Eveniment) Pana la mijlocul anului 2021, cele mai multe lucrari de infrastructura care se deruleaza la Aeroportul Brașov vor fi finalizate, astfel ca se va trece la certificarea fiecarui obiectiv din cadrul masterplanului acestui proiect. Chiar daca reprezentanții Consiliului Județean iși termina treaba pe partea de infrastructura, pentru ca aeroportul sa devina funcțional este nevoie și de implicarea altor instituții ale statului. Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

