Când va deveni, de fapt, Marcel Ciolacu premier. Depinde sau nu de grevă? Potrivit unor surse politice, rocada guvernamentala ar urma sa aiba loc saptamana viitoare. Partidele din coaliție spera ca pana cel tarziu joi, Marcel Ciolacu sa devina premier. Totodata, același surse politice susțin ca rocada se va produce indiferent de deznodamantul grevei din educatie. Așadar, se reiau discutiile privind noua structura a Executivului, care ar urma sa contina 18 ministere dar si daca UDMR va face parte din viitorul Executiv. Se pare ca momentul cel mai așteptat de PNL și PSD este aproape aici. Dupa mai multe amanari datorate grevei din sistemul de educatie, rocada guvenamentala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

