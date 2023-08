Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi. Pentru angajatii romani se va lega ziua de 30 noiembrie, joi, cu sambata si duminica, apoi cu ziua de luni, cea de 1 Decembrie. Astfel,…

- Romanii vor avea o noua minivacanța, tot de patru zile libere, cum a fost si cea de Sfanta Maria, in perioada urmatoare.Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi. Pentru…

- Romanii care lucreaza la stat vor mai avea parte de inca o minivacanta pana la sfarsitul anului, cum a fost si cea de Sfanta Maria.Urmatoarea minivacanta din Romania este de 1 Decembrie. Romanii au liber de la stat inca de pe 30 noiembrie, atunci cand este celebrat Sfantul Andrei, intr-o zi de joi.Pentru…

- Angajații romani beneficiaza in fiecare an de cateva zile libere, potrivit prevederilor legislative bine stabilite. Dintre acestea, doisprezece pica in timpul saptamanii. Afla in randurile de mai jos cand vor avea parte lucratorii de urmatoarea minivacanța. Se vor acorda patru zile libere consecutive.…

- O noua minivacanța pentru bugetari va avea loc in luna august, de Sfanta Maria sau Adormirea Maicii Domnului.Cea de-a treia minivacanța de anul acesta este posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului, sau Sfanta Maria, din data de 15 august - zi libera legal. Ca și in cele…

- In schimb, in luna august se va inregistra o zi libera legala și o „punte” pentru bugetari, ceea ce va oferi numeroșilor romani o noua oportunitate de a avea o scurta perioada de odihna. Este vorba de ziua de 15 august, cand este marcata Adormirea Maicii Domnului. Pentru ca se intamplaintr-o zi de marți,…

- In schimb, in luna august se va inregistra o zi libera legala și o „punte” pentru bugetari, ceea ce va oferi numeroșilor romani o noua oportunitate de a avea o scurta perioada de odihna. Este vorba de ziua de 15 august, cand este marcata Adormirea Maicii Domnului. Pentru ca se intamplaintr-o zi de marți,…

- Pentru ca e deja vara și, cum cei mai mulți sunt cu gandul doar la vacanța și la destinații exotice unde se vor relaxa in perioada urmatoare, iata ca, pe langa zilele libere pe care deja și le-au programat cei mai mulți, bugetarii au parte și de o minivacanța. Angajații de la stat vor beneficia de inca…