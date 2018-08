Când va avea loc şedinţa comună a guvernelor Israelului şi României Intrebat despre respectiva sedinta, liderul social-democrat a spus: 'Se va tine. Nu sunt sigur exact, 8 octombrie sau 8 noiembrie'. El a vorbit despre modul in care crede ca ar trebui vazuta politica externa a Romaniei. 'Aceasta este abordarea pe care o avem si pe care trebuie sa o aiba orice om de stat sanatos din aceasta tara, cu curaj. Parteneriat nu inseamna slugarnicie. Asta trebuie sa intelegem cu totii. Nu inseamna ca daca iti exprimi punctul de vedere, daca iti expui interesul tarii tale, jignesti', a mai spus liderul social-democrat. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

