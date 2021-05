Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu se pregatește sa faca nunta, motiv pentru acum care a acordat un interviu de excepție matinalilor de la Antena Stars. Artistul a povestit despre cererea in casatorie, despre marele eveniment ce va avea loc, nunta, dar și despre copilul pe care și-l dorește alaturi de logodnica sa.

- Larisa Dragulescu a trait cea mai frumoasa zi din viața ei și a ajuns la altar pentru a doua oara, alaturi de barbatul care i-a adus, din nou, zambetul pe buze. Frumoasa șatena s-a casatorit ieri intr-un cadru de poveste și a imbracat doua rochii de mireasa superbe.

- Dupa ce s-au logodit chiar in ziua in care Cleopatra Stratan a implinit 18 ani, acum se apropie și momentul in care vor bate clopotele de nunta. Pentru ca au facut marele in anunț la ”Star Matinal”, acum artistul a dat mai multe detalii despre nunta anului. Marele eveniment va avea loc chiar in toamna,…

- Maria Constantin și iubitul au avut o apariție de senzație astazi intr-un platou de televiziune. Cei doi „au dat din casa” și au scos la iveala detalii neștiute legate de viața lor de cuplu. Printre altele, aceștia au abordat și subiectul nunții și au transmis cand va avea loc marele eveniment. Iata…

- Organizarea unui eveniment atat de deosebit precum nunta este o chestiune extrem de speciala si delicata pentru fiecare cuplu in parte. Si cum pregatirile pentru marea zi se transforma de cele mai multe ori intr-o adevarata aventura, ajutorul specialistilor din domeniu poate fi o gura de aer proaspat.…

- Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au casatorit in urma cu patru luni, insa fanii vor sa afle deja daca cei doi artiști s-au gandit și la rolul de parinți. Ei bine, Valentin Sanfira a fost chiar el cel care a oferit primele declarații despre bebeluș.

- Valentin Sanfira și Codruța sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, iar in toamna anului trecut cei doi s-au casatorit. Invitați la Xtra Night Show, cantarețul a dat tot din casa și a povestit o intamplare care i-a amuzat pe toți cei prezenți in platou. Cum l-a lasat soția fara 30.000…