Nu mai este mult pana la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului: Noaptea Muzeelor. Anul acesta, muzeele iși vor deschide porțile in noaptea de sambata, 19 mai, intre orele 17:00 și 07:00. Evenimentul nu are loc doar in Romania, ci in toata Europa. Mii de instituții de pe continent iși deschid porțile vizitatorilor pana tarziu in nopate. Initiata de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta și patronata in prezent de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfasurat la nivel international si…