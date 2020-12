Chiar daca este pandemie au inceput deja organizarile pentru ediția 2021 a Neversea. Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, propune ca festivalul de muzica electronica de la malul Marii Negre sa aiba loc in septembrie, nu in iulie așa cum era organizat in mod tradițional. Intrebat in cadrul unei conferințe online daca se va mai organiza anul viitor festivalul Neversea, Vergil Chițac a spus: „Cu siguranta se va organiza. Locatia va fi aceeasi. Am prevazut in bugetul pe anul urmator bani pentru a ne respecta promisiunile pe care nu le-am respectat fata de organizatori, in sensul in care…