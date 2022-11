Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), a declarat ca abia in pauza competiționala va anunța numele noului antrenor al vicecampioanei. Nicolae Dica și-a dat demisia pe 1 noiembrie, iar de atunci antrenor interimar este Mihai Pintilii. Sub comanda fostului mijlocaș, FCSB s-a impus categoric in derby-ul cu Rapid, 3-1. și a ajuns la 23 de puncte acumulate, cu trei mai puțin decat Petrolul și Hermannstadt, ultimele echipe aflate in zona de play-off. ”O sa aflați in pauza competiționala cine va fi antrenor la FCSB. Pana atunci nu are rost sa ma mai intrebați. O sa vedeți atunci care e decizia”,…