- Numarul de infectari cu noul coronavirus in India a crescut cu 62.212 de cazuri in ultimele 24 de ore. Potrivit unei relatari in presa locala, guvernul a declanșat un proces de identificare a circa 300 de milioane de persoane care vor primi cu prioritate vaccinul atunci cand va fi

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro si 20 de euro, a spus Alexandru Rafila. Primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului 2020. Raed Arafat: Autoritatile fac pregatiri pentru administrarea si distribuirea viitorului vaccin anti Covid-19. Raed Arafat: E posibil ca peste zece zile…

- Nelu Tataru a organizat o conferinta de presa alaturi de Raed Arafat.Nelu Tataru a spus ca Romania este pe un trend ascendent. "Evaluarea INSP a aratat ca am avut o crestere a numarului de localitati cu indice de peste 3, dar si a celor cu scenariu galben. In acest context, s au facut evaluari. S au…

Candidata democrata la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a afirmat ca nu ar da crezare afirmatiilor presedintelui Donald Trump daca acesta ar anunta ca un vaccin pentru coronavirus este gata inainte de alegerilor din noiembrie, relateaza dpa preluat de Agerpres.

- Este informația bomba lansata de unul din medicii care se opun politicilor impuse de Ministerul Sanatații și secretarul de stat Raed Arafat. Razvan Constantinescu spune ca producerea unui vaccin anti-coronavirus este o promisiune falsa."Prostovanime, atenție la mine! Impotriva SARS-COV-2 nu…

- Raed Arafat susține ca aparitia unui vaccin anti-COVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia, avand in vedere multitudinea de cazuri de pe glob. ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem obligati sa ne pregatim. Chiar daca apare vaccinul, noi trebuie sa stim ca vaccinul nu va rezolva…

- "Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem obligati sa ne pregatim. Chiar daca apare vaccinul, noi trebuie sa stim ca vaccinul nu va rezolva instantaneu situatia pentru ca ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea", a declarat Raed Arafat, duminica…

Cercetatorul ef al Organizatiei Mondiale Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, a declarat joi ca orice tara care sprijina initiativa de finantare COVAX are sanse mai mari sa obtina un vaccin de succes pentru Covid-19, transmite Reuters.