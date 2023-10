Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a anunțat vineri, 29 septembrie, ca CFR Calatori este singura companie care a depus o oferta in cadrul primei proceduri de atribuire competitiva pentru contractul privind asigurarea de servicii publice de transport feroviar de calatori cu rame electrice.

- Cand vor putea calatori romanii fara viza in SUA? Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in Statele Unite ale Americii fara a mai avea nevoie de viza.Potrivit ambasadoarei, Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii,…

- Un roman de 39 de ani, care activa in calitate de șofer de microbuz ce transporta pasageri din Romania in Moldova a fost arestat de catre oamenii legii in timp ce intenționa sa realizeze droguri.

- Partidul se zbate intre ciocanul deficitului bugetar și nicovala bunastarii activiștilor, scrie Petrișor Peiu in Realitatea Financiara. Coaliția PSD-PNL știe și anunța public inca din februarie ca anul acesta nu are nicio șansa sa se incadreze in deficitul bugetar prognozat, de 68 de miliarde de lei,…

- Doua companii s-au asociat și au depus o oferta in cadrul licitației privind achiziția primelor trenuri pe hidrogen din Romania. Licitația este organizata de Autoritatea pentru Reforma Feroviara.Anunțul a fost facut pe Facebook de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a anunțat ca reducerea acordata studentilor la calatoria cu trenul a fost extinsa la 90%, iar varsta pana la care aceasta se acorda a fost majorata la 30 de ani. „Facilitați noi de calatorie pentru studenți, acordate de Legea invațamantului superior. In Monitorul…

