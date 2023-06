Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a distribuit 1,5 milioane de pasapoarte locuitorilor din regiunile pe care ea le ocupa in Ucraina, a anuntat marti prim-ministrul rus Mihail Misustin, un mijloc pentru Moscova de a-si intari controlul asupra acestor teritorii, informeaza AFP, conform Agerpres.Locuitori din aceste regiuni intervievati…

- Ediția din data de 24 mai 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Hatice a primit un apel de la mama sa cu o veste care a șocat-o pe tanara! Cainele ei de suflet a murit, dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat.

- Oficialii de la Dinamo au fost informați astazi ca gruparea din Ștefan cel Mare a primit licența pentru Liga 1, chiar inaintea partidei cu Politehnica Iași, din Copou Dinamo a primit un boost de incredere inaintea confruntarii de la Iași, de duminica, de la ora 13:00. Astazi, roș-albii au primit o veste…

- Radiaza de fericire! A inceput numaratoarea inversa pana la momentul in care iși va ține in brațe pentru prima oara bebelușul. Pentru multe femei, este cea mai dificila perioada a sarcinii, insa indragita artista tocmai a bifat o apariție de senzație! Cum arata Theo Rose cu o luna inainte sa nasca.…

- Cum arata Theo Rose cu aproape 2 luni inainte sa nasca. Cantareața e insarcinata in șapte luni și a atras atenția cu ipostazele in care a aparut recent. In aproximativ doua luni, Theo Rose și Anghel Damian, iubitul ei regizor, vor deveni pentru prima oara parinți. Deși a trecut și prin unele momente…

- Mariana Ionescu-Capitanescu a povestit momentul in care a adus-o pe lume pe fiica ei, Tara. Aceasta se afla pe scena, travaliul declanșandu-se cu doua luni inainte de termen. Pana a ajunge la spital, artista a trecut prin momente cumplite, fara sa știe cum va fi starea de sanatate a micuței

- Mama lui Hatice a venit in platoul Mireasa pe 15 martie 2023. Venirea doamnei Raisa a venit in contextul in care concurenta a avut o zi plina de lacrimi, dupa ce a aflat ca Joy, cațelul ei, are probleme de sanatate.