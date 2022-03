In weekend trecem la ora de vara. Astfel, in noaptea de sambata spre duminica vom dormi cu o ora mai puțin, ora 3 devenind ora 4. In noaptea de 26 spre 27 trecem la ora de vara. Weekendul trecut ne-a adus echinocțiul de primavara, adica debutul primaverii astronomice. Trecem la ora de vara – duminica, cea mai scurta zi din an De asemenea, duminica, 27 martie, va fi cea mai scurta zi din an – va avea 23 de ore. Ora de vara se va incheia pe 30 octombrie, cand vom trece la cea de iarna. The post Cand trecem la ora de vara: Ora 3 devine ora 4 appeared first on Puterea.ro .