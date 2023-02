Stiri pe aceeasi tema

- Programul liturgic din prima saptamana a Postul Sfintelor Pasti incepe duminica seara, cand va fi savarsita Vecernia, numita si „Vecernia iertarii”. Duminica, 26 februarie 2023; Orele 17,oo – Vecernia si Pavecernita Mica Orele 22,oo – Miezonoptica Luni, 27 februarie 2023; Ora 7,oo – Utrenia, Ceasurile…

- Trecem zilnic pe langa unele cladiri și nu le știm istoria. Mai ales tinerii baimareni sunt dezinformați cu privire la cladirile de patrimoniu din oraș, deși unele au o istorie deosebita. V-am mai prezentat situația altor obiective din municipiu și astazi a venit randul fostului Palat Episcopal greco-catolic…

- Pompierii Punctului de Lucru Luduș au intervenit luni, 13 februarie, in jurul orei 01.00, cu o autospeciala de descarcerare, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Luduș, in orașul Luduș, pe strada Vanatorilor, in urma producerii unui accident rutier.…

- Romania va fi reprezentata la Eurovision 2023, la Liverpool, in Marea Britanie, de Theodor Andrei. Cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat, sambata seara, Selecția Naționala Eurovision. 12 finaliști au luptat in finala Selecției Nationale. Show-ul prezentat de Ilinca Bacila și Laurentiu Niculescu…

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, au acționat, in perioada 9-10 februarie, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul silvic, in Mureș. "Au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 35.000…

- Acuzații deosebit de grave. O fetița a decedat dupa ce a fost trimisa acasa cu febra 40, de la Spitalul Județean din Baia Mare. Printr-o postare pe o rețea de socializare, Roxana anunța trecerea la cele veșnice a unui ingeraș de doar 8 luni. Era fiica acesteia, fiica pe care a dus-o de urgența la […]…

- Cursa de luni nu a putut fi operata din cauza ninsorilor puternice din Regatul Unit, 15 curse ale companiei Wizz Air fiind anulate catre și dinspre Romania. Deocamdata nu se știe daca maine și sambata va fi respectat programul de zbor, insa compania a venit cu soluții, precizeaza directorul Aeroportului…

- Școala Gimnaziala „Friedrich Schiller" Targu Mureș impreuna cu Asociația Absolvenților Universitații Petru Maior din Targu Mureș organizeaza Miercuri – 14.12.2020, intre orele 14:00-15:00 in Piața Republicii nr. 38 Sala B24 și B25 evenimentul de finalizare a activitaților de formare pentru E-learning…