Când trecem la ora de iarnă 2020 Momentul in care vom trece de la ora de vara la ora de iarna 2020 se apropie. Toate ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, ceea ce inseamna ca vom dormi mai mult. Ora de iarna 2020 se va actualiza in curand și va fi un prilej de bucurie pentru noi toți pentru ca vom dormi cu o ora mai mult. Ora de iarna este, de fapt ora oficiala și este legata de ora astronomica. Aceasta acopera calendaristic perioada cuprinsa intre lunile noiembrie a unui an și martie a anului urmator. Citește online gratuit numarul de septembrie al revistei Unica Cand trecem la ora de iarna 2020 Ca in fiecare an, ora de iarna… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

