Când trece România la ora de vară. Vom dormi cu o oră mai puțin Romania va trece la ora de vara la sfarșitul lunii martie, cand ceasurile vor fi date inapoi cu o ora. In noaptea de 25 spre 26 martie, ora 03:00 va deveni ora 04:00, astfel ca vom dormi cu o ora mai puțin in ultimul weekend al lunii. Ora de vara ramane valabila pana in ultimul

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

