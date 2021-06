Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat clasificarea țarilor și teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de Covid. Astfel, Marea Britanie ramane in zona roșie.

- O veste buna inclusiv pentru turistii din Romania este ca Grecia a intrat pe lista verde a țarilor cu risc epidemiologic scazut, potrivit hotararii adoptate joi seara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, arata informațiile furnizate de Institutul de Sanatate Publica. Lista tarilor cu risc…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 10.05.2021, Hotararea prin care a fost actualizata lista statelor și zonelor considerate de risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc, de acolo, in Romania. A fost…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in data de 22 aprilie 2021 hotararea nr.23 cu privire la lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Romanii care se intorc in țara din aceste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi, lista zonelor de risc epidemiologic. DOCUMENTUL poate fi citit AICI ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 08.04.2021 Hotararea numarul 22. Prin acest act se propune prelungirea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, printre care Franța, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria și Turcia. „Se aproba lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata, din nou, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita ”zona galbena” sunt nevoite sa stea in carantina…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat.