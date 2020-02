Cand trebuie sa mergi cu copilul la Camera de Garda? Ela Craciun dezbate subiectul momentului!

Stiri pe aceeasi tema

- In acesta perioada, spitalele din Brașov sunt supraaglomerate de pacienții cu boli de sezon și bolnavi de gripa. Weekendul trecut, numarul imbolnavirilor, la copii, cu virusul gripal, a fost de trei ori mai mare, inregistrandu-se, astfel peste 100 de cazur doar la Spitalul de Copii din Brașov. Peste…

- Peste 100 de cazuri de gripa, atat de tip A, cat si B, s-au inregistrat, in ultimele trei zile, la Spitalul pentru Copii din Brasov, numarul prezentarilor la Camera de Garda fiind de trei ori mai mare.

- Medicii spitalelor din București fac apel la parinți sanu se mai prezinte cu copiii la camera de garda daca cei mici sunt sanatoși, „doarca sa veda daca au gripa”, ori daca au puțina febra.Reprezentanții spitalelor se declara copleșiți de numarulmare de cazuri care ajung la urgențe, cu toate ca in cele…

- Un incident grav a avut loc la camera de garda de la Spitalul de Pediatrie din Constanța, unde epidemia de gripa a produs o aglomerație foarte mare. Un barbat de 30 de ani a venit cu fiul sau, la Camera de Garda, deoarece nu se simțea bine. Dupa triajul facut de o asistenta medicala, barbatul, [...]

- Sezonul gripa l incepe in forta in marile orase. Aproape 700 de oameni din Bucuresti, Constanta, Ploiesti, precum si din alte centre urbane au contractat virusul, iar doi au murit. Este alerta in Buzau, dupa ce in ultimele trei zile, 15 copii suspecti de gripa s-au prezentat la Camera de Garda a Spitalului…

- OTELU ROSU – Insa, in demersurile ei de a face bine, Simona Tomici i-a atras atat pe sotul, cat si pe baiatul ei! Este asistent principal la Camera de Garda a Spitalului Orașenesc Oțelu-Roșu și are calificare in profesia de psiholog. Este liderul Sindicatului Sanitas din Spitalul Orașenesc Oțelu-Roșu.…

- Caporalul Ionuț Marinescu a murit cu o zi inainte sa implineasca 36 de ani. Și-a petrecut ultimele zile din viața fiind pasat de la un spital la altul. A așteptat zece ore intr-o Camera de Garda. Acum, soția și copiii lui se pregtesc de inmormantare, in timp ce medicii cauta o cauza a morții tanarului…

- Anca Alexandrescu, medic la spitalul din Pitești, a fost „saltata” de mascați direct din Camera de Garda!Inca o data oamenii legii se dovedesc scrupuloși unde nu este cazul. Absenți de la marile rafuieli din lumea interlopa, dar mereu pe urmele oamenilor simpli, care trebuie sa plateasca numaidecat…