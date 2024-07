Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu exclusiv pentru Click!, artista a dezvaluit secretele longevitații sale și cum reușește sa-și mențina vocea intr-o forma impecabila. Sofia Vicoveanca iși continua turneele prin țara, calatorind cu trenul pentru a susține recitaluri de muzica populara la diverse evenimente:„Deocamdata,…

- Fructele sunt unul din aliații cheie ai siluetei, fiind incluse in multe diete al caror scop este scaderea in greutate. Este cunoscut faptul ca fibrele și apa din fructe pot stimula senzația de sațietate, reducand aportul de calorii. Afla care sunt cele mai bune fructe care te pot ajuta sa slabești,…

- Vedetele zilei, prin prisma ofertei deosebit de bogate au fost ciresele la preturi cuprinse intre 5 si 12 lei kilogramul The post LEGUME ȘI FRUCTE AUTOHTONE In Piata Somes a aparut lavanda, alaturi de fructele sezoniere first appeared on Informatia Zilei .

- ​Ministerul Afacerilor Externe a emis o serie de recomandari pentru suporterii care vor asista in Germania la meciurile de la Campionatul European, care se desfasoara in perioada 14 iunie - 14 iulie.

- Vara este plina de arome și culori, cu fructele fiind printre cele mai delicioase și sanatoase opțiuni pentru a intreține o dieta echilibrata. Cu toate acestea, in loc sa ne bucuram de aceste mancaruri, unele persoane pot sa se confrunte cu o problema ascunsa: ingrașarea, mai ales cand unele fructe…

- A fost o minivacanța plina de intervenții pentru salvatorii de la ISU Cluj, care au avut nu mai puțin de 264 de misiuni in aceasta perioada. 52 dintre aceste intervenții au fost la accidente rutiere, incendii sau pentru readucerea starii de normalitate. Inspecția de Prevenire a desfașurat 31 de controale…

- Guvernatorul regiunii Smolensk din vestul Rusiei a anuntat sambata ca o drona ucraineana a lovit in timpul noptii trecute un depozit de combustibil, provocand un incendiu, in timp ce un atac asupra centrului regional a fost respins, informeaza Reuters, conform Agerpres.