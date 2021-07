Când trebuie să apelezi la serviciile unui instalator? Care sunt prețurile pentru reparațiile instalațiilor sanitare? Indiferent unde locuiești – la casa sau apartament – la un moment dat vei avea nevoie de ajutor pentru rezolvarea problemelor la instalațiile sanitare. In unele case vechi, pot sa apara mai multe probleme nedorite, mai ales daca acestea au fost construite in urma cu cel puțin 30 de ani. Cand te muți intr-o astfel de casa, iți sugeram sa faci o inspecție amanunțita, realizata eventual de un specialist in instalații sanitare, care are experiența in domeniu și poate identifica eventualele probleme. In acest fel, vei ști ce schimbari trebuie facute la țevi, instalații sanitare și canalizare, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din familie pornește totul și la familia ta te-ntorci intotdeauna! Am vazut in spațiul public tot felul de presupuneri ale unora care au facut politica doar cu televizorul in fața, dar care-ncearca sa sugereze ca, la Alba Iulia, in Cealalta Capitala, PNL ar putea ajunge intr-o zona de balacareala.…

- In ciuda faptului ca cel mai mult timp in calitate de sofer il petreci in interiorul autoturismului pe care il conduci, se prea poate ca de foarte multe ori grija acordata exteriorului sa fie mai mare comparativ cu atentia acordata interiorului autoturismului. Pentru ca un autoturism sa arate curat…

- VIDEO! Incredibil ce scot lucratorii de la Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni din rețeaua de canalizare a orașului. ”Poate parea lipsita de importanța munca pe care colegii noștri de la serviciul apa-canal o depun. Cand instalația de canalizare funcționeaza corespunzator, nici nu realizam…

- Actiunile detinutilor de la Penitenciarul Aiud de a ascunde in instalatiile sanitare diverse obiecte interzise a dus la deteriorarea acestora, iar conducerea unitatii de detentie trebuie sa aloce o suma consistenta pentru reparatii.

- Infecția cu SARS-CoV-2 se poate manifesta diferit de la un pacient la altul, de la forme clinice lipsite de simptome, pana la forme grave, amenințatoare de viața, care necesita spitalizare. Experiența primului an de pandemie a demonstrat ca și pacienții care au trecut prin forme ușoare de boala,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca peste 40% dintre clienti au optat pentru piata liberalizata de energie, dar acesta considera ca procentul nu este suficient de mare. „Am trecut de 40% procent de consumatori care au optat pentru piata liberalizata. Nu e suficient,…

- Reuniune despre problemele economice ale Argeșului, inițiata de conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș. Dezbaterea intre mediul privat și reprezentanții mediului public a avut loc joi, la Consiliul Județean Argeș. Au participat deputați, primari, reprezentanți ai administrației…

- Traim intr-o lume ce se afla intr-o continua schimbare, lucru pe care il datoram in mare parte tehnologiei care la randul ei evolueaza intr-un ritm destul de alert. Oricat de mult am incerca, nu mai putem fugi de tehnologie, pentru ca aceasta se afla peste tot in jurul nostru și putem chiar spune ca…