Stiri pe aceeasi tema

- Sa mergi la biserica in 2018 și sa nu faci cel puțin un selfie pe care sa-l distribui pe Facebook, pur și simplu nu se cade și nu iți scoate in evidența credința. Așa au gandit și patru „drept-credincioase“, vineri seara, cand la Manastirea Hodoș-Bodrog se oficia Denia Prohodului Domnului,…

- "Sfanta noastra Traditie, pastrata neschimbata de doua mii de ani, ne spune ca femeia este murdara in perioada lunii cand sangereaza din organul nascator de prunci. Parintele Argatu sfatuia sa ne rugam acasa si sa nu intram in Biserica pana in ziua a opta. Nici in curte nu poti asculta Liturghia…

- Hotii nu se mai tem nici de Dumnezeu. Cu o zi inainte de duminica Floriilor, persoane necunoscute au spart un geam al Bisericii din Buzescu, au escaladat un zid și au patruns in lacașul de cult de unde au furat mai multe obiecte. Un radiocasetofon cu CD și doua sticle de vin. Atat au furat

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Așezamantul Social- Cultural al Bisericii ”Sf. Inviere” Suceava, Parohia ”Sf. Inviere” Suceava și Asociația Familia Ortodoxa organizeaza duminica, 25 martie, de la ora 18:30, la Biserica ”Sf. Inviere” (Trei Clopote) Suceava, un Concert de Buna Vestire, la care ...

- Preotul le-a crescut taxele bisericesti atat de mult, incat nu mai pot sa plateasca nici daca ar vrea, din pensiile lor foarte mici. "Suntem suparati pe preotul Marineac, domnule, ne-a pus sa platim 70 de lei pentru un pomelnic. 70 de lei! Si nu ne da nici chitanta. Apoi, daca nu suntem acasa…

- Ce a propus ministrul Finantelor, respectiv ca Biserica sa foloseasca pentru problemele cu caracter social banii care ar trebui sa revina statului si de fapt ii raman, se intampla deja intr-un mod "profesionist, articulat", a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.

- In data de 10 februarie 2018, crestinii sarbatoresc Mosii de iarna. In aceasta zi este bine sa dai de pomana, dar in acelasi timp, este necesar ca fiecare sa tina cont de niste reguli care trebuiesc respectate.

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…