- Pretul unui pachet de trei nopti la un hotel de patru stele in statiunea Nisipurile de aur din Bulgaria porneste de la 150 euro pentru doua persoane, in luna iunie, preturile fiind la jumatate fata de acum doi ani, a declarat sambata Andreana Staneva, director de vanzari al complexului Prestige Deluxe…

- El a apreciat ca 2021 se anunta un an bun pentru dezvoltatorii de locuinte, deoarece bancile s-au adaptat bine situatiei actuale si au redus dobanzile, Romania are crestere economica, iar salariile inregistreaza de asemenea o evolutie pozitiva. Au fost insa si situatii in care fonduri de investitii…

- © Photo : Facebook / Maia SanduCe s-ar intampla daca Putin ar spune despre Moldova ceea ce a zis SteinmeierCHIȘINAU, 1 iun - Sputnik. Este timpul ca Statele Unite sa recunoasca faptul ca Ucraina nu este o democrație infloritoare in stil american, ci și faptul ca aceasta aluneca spre autoritarism,…

- Președintele american Joe Biden a cerut miercuri serviciilor de informații americane sa „iși dubleze eforturile” pentru a explica originea Covid-19 și a cerut un raport lamuritor in termen de 90 de zile. Situația este manipulata electoral de susținatorii fostei administrații Trump, un președinte care…

- Un batran de 72 de ani a fost evacuat dintr-o casa in care locuia in comuna Viișoara, iar acum locuiește pe marginea drumului, de 3 saptamani. Proprietarul care l-a evacuat și i-a luat 10.000 de euro garanție spune ca l-a gazduit acum 6 ani din mila. ”In 2015, am targuit cu o casa in Viișoara. Prețul…

- Marele Premiu al Turciei de Formula 1, prevazut pe 13 iunie, a fost anulat din cauza situatiei sanitare din aceasta tara si inlocuit in calendar cu o a doua cursa in Austria, pe 27 iunie, transmite AFP. Acest Mare Premiu al Stiriei va avea loc cu o saptamana inaintea Marelui Premiu al Austriei,…

- Raed Arafat ar putea pierde functia de secretar de stat in cadrul MAI, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Liberalul Radu Carp, fost secretar executiv al PNL si fost presedinte al PNL Sector 4, lanseaza un scenariu neasteptat: inlocuirea lui Arafat cu Valeriu Gheorghita, actual coordonator…

- Zapada de trei metri in stațiunea montana Varful lui Roman, din județul Valcea. Imaginile au fost surprinse de proprietarul unei case de vacanța din zona, care s-a aratat uimit de stratul gros de omat depus.