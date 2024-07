Stiri pe aceeasi tema

- Agent șef principal de poliție Popa Cristian, de la Secția Rurala Ion Creanga, pe data de 30 iunie, in jurul orei 12.00, in timp ce asigura masuri de ordine la Festivalul „La Izvoarele Birladului” a fost alertat de participanți despre o situație limita. O persoana era inconștienta pe Drumul județean…

- ■ nemțeanul a fost depistat in comuna Grințieș ■ are de executat o pedeapsa de 5 ani, 7 luni și 10 zile ■ Polițiști de la Secția Rurala Bicaz, Serviciul de Investigații Criminale, Biroului de Investigații Criminale Piatra Neamț, Targu Neamț și Serviciului pentru Acțiuni Speciale au acționat, pe 21 iunie…

- Cu riscul de a fi catalogat in fel si chip de catre unii tefeliști, recunosc ca am vizionat filmul „21 de rubini”, al preotului – regizor Ciprian Mega. In calitate de cinefil si nu de critic de film, ma limitez in a spune ca filmul m-a impresionat, in comparatie cu atat de multe alte productii […] Articolul…

- PSD Neamț s-a dat singur de gol ca a mințit in privința proiectului POIM pentru APA SERV! Vlad Angheluța. directorul APA SERV numit pe funcție de PSD, a recunoscut in cadrul unei ședințe a Consiliului Local Margineni ca proiectul in valoare de peste 311 milioane de euro a fost complet ratat. In ciuda…

- ■ agentul principal a determinat un barbat sa renunțe la planurile de suicid ■ ”In spatele acestei intervenții reușite sta implicarea și abilitațile cruciale ale operatorului 112, care a fost piatra de temelie in stabilirea unui canal de incredere cu barbatul”, se arata intr-un comunicat al Poliției…

- ■ timp de doua zile, forțele de ordine au afectuat controale, fiind intocmite mai multe dosare penale ■ unele au vizat construcții fara avize ■ un nemțean are probleme dupa ce a fost depistat ca transporta o cantitate de pastrav ■ Cu ocazia minivacantei prilejuite de Sarbatorile Pascale, Sectia Regionala…

- S.C.MIHOC OIL S.R.L. angajeaza: 1. INGINER TOPOMETRIST (experienta NU este obligatorie ) 2. INGINER PROIECTARE ( experienta NU este obligatorie ) Este obligatoriu detinerea unui permis de conducere categoria B Relatii suplimentare la sediul societatii din Roman, str. Aprodul Arbore, nr.…

- ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIUNE TEREN PAȘUNE 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA GHERAEȘTI, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAEȘTI, judetul NEAMȚ, telefon…