Numarul 2 WTA, jucatoarea spaniola Paula Badosa, a avut numai cuvinte de lauda la adresa Simonei Halep, dupa ce a fost invinsa fara drept de apel de jucatoarea romana.

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Gazetarul Cristian Tudor Popescu (65 de ani) a avit numai cuvinte de lauda la adresa Simonei dupa prestația sa. CTP este de parere ca Simona…

- Simona Halep a obținut cea mai importanta victorie a anului la Madrid. Sportiva noastra a izbutit sa o invinga pe Paula Badosa, a doua favorita a turneului, cu scorul de 6-3, 6-1 și sa produca, oarecum, o mica surpriza. Nu neaparat succesul a fost unul de mirat, ci modul in care Halep a pus-o la respect…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a debutat cu victorie la Madrid Open, impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA), scor 6-2, 6-3. In turul secund, romanca o va avea adversara pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), unde spera sa joace bine desi e ”un challenge destul de puternic”, a…

- Jucatoare importante precum Naomi Osaka (80 WTA), Simona Halep (27 WTA), Aryna Sabalenka ( 2 WTA) sau Paula Badosa (4 WTA) vor participa la un turneu demonstrativ chiar inainte de Indian Wells. Competiția va fi una atipica, desfașurandu-se intr-o singura zi, iar caștigatoarea va incasa un cec in valoare…

- Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA) și Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA) se intalnesc astazi, dupa ora 18:30, in faza optimilor turneului de la Dubai. Partida va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2. In turul 1, Simona Halep a trecut de Alison Riske, 6-2, 6-4, in vreme…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (24 ani, 59 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. Venita din calificari, romanca a invins-o, marti, 15 februarie,…

- Elena-Gabrilea Ruse, locul 59 WTA, venita din calificari, va evolua cu spaniola Paula Badosa, locul 5 WTA si cap de serie numarul 3, in prima mansa a turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, informeaza News.ro. Invingatoarea din acest meci va juca in turul al doilea impotriva castigatoarei…