- Petrache a subliniat ca postul pe care il va ocupa Teodorovici nu este remunerat și ca fostul ministru, prin experiența sa, va ajuta Federația sa atraga mai multe parteneriate. ”Eu cred ca este un om cu experiența mare din punctul de vedere al economiei și finanțelor. Nu este remunerat, o face din pasiune.…

- Cand ai funcții inalte, uiți de orice reguli. Cum a ignorat Eugen Teodorovici pandemia de coronavirus? Fostul ministru al finanțelor, gafa de zile mari intr-un restaurant din Capitala! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania.

- Pentru Vasile Geambazi, masurile de protecție imuse in pandemie sunt doar pentru oamenii de rand și se pare ca el nu face parte din aceasta categorie. Nepotul preferat al lui Gigi Becali și iubita lui nu se deranjeaza sa respecte regulile. Iata cum i-au surprins paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- Cand te cheama Nelu Bud nu-ți mai pasa de nicio regula de circulație. Pe principiul acesta pare sa mearga fostul soț al Corinei, care a gafat-o nu o data, ci de mai multe ori, in trafic, iar paparazzii de la Spynews au fost pe faza, surprinzand imagini incredibile.

- Potrivit zicalei „prima iubire nu se uita niciodata”, Cosmin Cernat a ramas un mare fan al sportului! Fostul prezentator se menține in continuare intr-o forma de zile mari, la 45 de ani dandu-le clasa tuturor tinerilor. Omului de televiziune i-a scapat insa un detaliu important, deoarece fiind cu gandul…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-a intors la Curtea de Conturi, dupa ce nu a mai caștigat la alegeri un post de senator in Parlamentul Romaniei. Teodorovici spune ca funcția de auditor al Curții de Conturi a obținut-o prin concurs in 2010, iar in perioada in care a ocupat mai multe…

- Eugen Teodorovici a devenit senator de Tulcea in 2016. Anterior, a reprezentat in Senat judetul Buzau (din 2012). La alegerile din 6 decembrie, a candidat din nou pentru un loc de senator in Tulcea, din partea PSD, dar nu a obtinut inca un mandat in Parlament. A fost ministru al Fondurilor Europene…