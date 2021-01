Când te apucă greața de propria meserie ”Spre deosebire de alții eu am o meserie” este placa pe care am auzit-o de sute și sute de ori din partea unor parlamentari, prefecți, președinți și vicepreședinți de Consiliu Județean, primari și viceprimari. Este raspunsul standard pe care il dau atunci cand sunt intrebați: ”ce o sa faceți daca nu obțineți un nou mandat?”. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta s-a inregistrat o creștere mare, privitor la locurile de munca din domeniul construcțiilor și a transporturilor. Dupa ce capata experiența necesara in domeniul in care activeaza, spre exemplu domeniul transporturilor, o parte din angajați aleg sa se reorienteze catre propria lor afacere.…

- Cu doar doua zile in urma, mai exact pe 31 decembrie, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imaginile momentului cu Alex Bodi, din propria sa casa! Potrivit surselor noastre, afaceristul și-ar fi agresat fosta soție, femeia cu care are un copil! Iata ce se va intampla cu afaceristul, dupa aceste…

- Crima odioasa a unui model din Moldova pe nume Anna Leikovic a șocat lumea intreaga! O tanara de 21 de ani și-a injunghiat propria mama și i-a scos inima din piept in timp ce era inca in viața! A fost reținuta și arestata timp de 30 de zile.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca persoanele aflate in localitați carantinate se pot prezenta duminica la vot pentru a-și exercita dreptul, fara a fi nevoie de o declarație pe propria raspundere. „Este o diferența intre o localitate carantina și persoane care se afla in carantina.…

- Adam Gaudette, 24 de ani, jucator de hochei, și-a lovit soția cu piciorul peste fața la propria nunta. Incerca sa-și surprinda partenera cu un dans senzual. Cei doi au trecut rapid peste momentul penibil, iar sportivul de la Vancouver Canucks și-a imbrațișat soția dupa incident. Aceasta l-a iertat…

- Ziarul Unirea Carantina in Alba: Precizari privind declarația pe propria raspundere. Ce model de declarație este VALABILA și ce trebuie sa cuprinda? Ținand cont de multiplele dezbateri aparute recent in spațiul public privind redactarea declarației pe proprie raspundere, care trebuie intocmita in perioada…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita a hotarat, miercuri seara, ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2, carantinarea zonala a municipiului Slobozia. Masura intra in vigoare incepand cu 12 noiembrie, ora 12.00, pentru o perioada de 14 zile, potrivit informatiilor…

- Andreea Marin s-a intors recent pe micile ecrane.Prezentatoarea tv a oferit detalii interesante despre cel mai nou proiect al sau deteleviziune, „Nu exista nu se poate! (TVR2). Aceasta a dezvaluit care estepunctul ei forte, care va aduce audiența emisiunii. „De la inceput am spus limpede, și colegilor…