- In aceasta luna, in ziua a optsprezecea, pomenirea sfantului preacuviosului parintelui nostru Ioan, ucenicul sfantului Grigorie Decapolitul.Acest intre sfinti parintele nostru Ioan, din cruda varsta urand viata lumeasca si iubind pe Hristos, s a dus catre marele Grigorie Decapolitul si, fiind facut…

- Invierea Domnului, cea mai importanta sarbatoare a crestinatații, a adus omenirii speranta mantuirii si vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Creștinii ortodocși praznuiesc in aceasta duminica, Sfintele Pasti, cea mai veche si mai importanta sarbatoare a crestinatatii care, prin sacrificiul…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sunt, astazi, in Vinerea Mare, cunoscuta si ca Vinerea Neagra. Este ziua in care se aminteste de ultimele patimi ale Mantuitorului, rastignit pe cruce pentru rascumpararea neamului omenesc de sub jugul pacatului stramosesc. Diseara, in biserici, va fi savirsita…

- Zi de mare sarbatoare pentru creștinii ortodocși și greco-catolici. Este Duminica Floriilor, praznic ce amintește de intrarea triumfala a lui Isus Hristos in Ierusalim, cu o saptamana inainte de a fi rastingnit pe Cruce.

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Manastirii Palechitului.Sfantul Ilarion cel Nou, egumenul Manastirii Palechitului si a pus viata in slujba Domnului de la o varsta frageda si a petrecut multi ani ca pustnic. Pentru viata…

- Astazi, pe data de 25 martie, este Buna Vestire, o sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. In aceasta zi, credincioșii ortodocși respecta foarte multe tradiții și obiceiuri. De asemenea, oamenii sunt foarte atenți sa dea de pomana. Iata ce trebuie sa dai de pomana in aceasta zi!

- Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Conform tradiției, pe 9 martie e bine sa bem sau sa dam de pomana 40 de pahare cu vin sau cu rachiu. In luna martie, crestinii ortodocsi praznuiesc mai multe sarbatori importante printre care…

- In aceasta luna, ziua a douazeci si sasea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Porfiriu, episcopul Gazei.Acesta se tragea din cetatea Tesalonic si era fiu de parinti alesi si bogati. Deci pornind din patria lui, s a dus in Egipt si mergand acolo intr un schit, a imbracat cinul monahal, iar dupa…