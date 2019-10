Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Pentru a face o alegere cat mai corecta in momentul in care vorbim…

- Odata cu scaderea temperaturilor, in zonele inalte ale judetului a nins, astfel ca pe Varful Iezer stratul de zapada a ajuns la 4 centimetri. De asemenea, in Baia Mare si Ocna Sugatag a fost cel mai frig noaptea trecuta. “In zona montana inalta au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Stratul de…

- Avenit iarna deja la munte, temperaturile scazute de peste noapte transformand precipitatiile in zapada. S-a intervenit cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare, iar soferii sunt rugati sa nu se aventureze daca nu au masinile echipate corespunzator. The post In Romania a venit iarna, in octombrie.…