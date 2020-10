Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de toamna sau Sambata Morților este unul dintre evenimentele importante din Biserica Ortodoxa in care este bine sa dai de pomana colaci și coliva și sa te rogi pentru cei dragi trecuți la cele veșnice. Vezi cand sunt Moșii de toamna 2020 și ce tradiții și obiceiuri se respecta.Moșii de toamna…

- Mosii de toamna 2020. In aceasta sambata, exista credinta ca nu este bine sa mergi la fantana si nici sa treci printr-o rascruce de drumuri izolata, intrucat pe acolo trec duhuri rele. Cine nu respecta acest lucru va avea ghinion pana la sfarsitul anului. De asemenea, de Mosii de toamna nu…

- Cand pica Mosii de toamna 2020. Ce se da de pomana pentru cei adormiti Mosii de Toamna 2020. Sambata mortilor 2020. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Biserica Ortodoxa a randuit ca in prima sambata din luna noiembrie sa se faca pomenirea mortilor, cunoscuta si sub denumirea de sambata mortilor…

- In fiecare an, in ziua de 16 septembrie, in calendarul ortodox, este sarbatorit acest sfant. Iata despre cine este este vorba! Calendar ortodox 16 septembrie 2020 Desi putini credinciosi stiu, pe 16 septembrie, in calendarul ortodox, este pomenita Sfanta Eufimia. Nascuta in Calcedon (teritoriul Turciei…

- Nasterea Maicii Domnului 2020 este considerata prima mare sarbatoare din noul an ortodox, ce incepe la data de 1 septembrie. In calendarul ortodox este marcata cu cruce roșie. Nașterea Maicii Domnului este sarbatorita la aceeași data atat in calendarul ortodox, cat și in cel catolic. Nasterea…

- Ziarul Unirea ADMITERE 2020: Calendarul admiterii de toamna la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Sesiunea de toamna a admiterii in cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia incepe in data de 7 septembrie. Dosarul pentru inscriere va putea fi trimis online pe site-ul universitații.…

- Ziarul Unirea BACALAUREAT 2020 in Alba: SESIUNEA DE TOAMNA incepe luni. CALENDARUL examenului și cați candidați s-au inscris Potrivit informațiilor transmise de ISJ Alba, peste 700 de candidati s-au inscris in vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august – septembrie) a examenului național…

- Schimbarea la fața 2020! Zi de sarbatoare extrem de importanta in calendarul creștin-ortodox. Astazi, sarbatorim schimbarea la fața. Trebuie sa respectam cu sfințenie aceste obiceiuri, altfel vom avea mare ghinion. In aceasta zi nu e bine sa te cerți cu nimeni și nici sa fii certat de cineva, ca așa…