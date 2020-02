Stiri pe aceeasi tema

- BOBOTEAZA 2020. TRADITII DE BOBOTEAZA. Boboteaza incheie sirul Sarbatorilor de Iarna. Credintele din popor spun ca, in aceasta zi, se sfintesc apele, ca sa se alunge duhurile rele, si se deschid cerurile.

- In traditia populara, Sfantul Vasile apare ca „mare betiv”, care sta calare pe poloboc, iar de ziua lui se fac petreceri si chefuri. Se spune ca s-a rugat de Dumnezeu sa-i dea o zi, iar Domnul i-a dat cea dintai zi, cea a Anului Nou. Prima persoana care trebuie sa-ti intre in casa in ziua […] Citește…

- Traditii si Obiceiuri de Iarna la Holboca, judetul Iasi, astazi, 31 decembrie 2019. Viceprimarul Neculai-Aurel Pamfil in matinal cu Adina Suhan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/31-dec-holboca.mp3

- Solstitiul de iarna 2019 marcheaza debutul iernii astronomice si al celor mai reci trei luni din an, in Emisfera Nordica. Duminica, 22 decembrie, este cea mai scurta zi a anului, iar urmatoarele doua zile sunt perioada in care este ... The post Solstitiul de iarna 2019: ziua cea mai scurta din an. Tradiții…

- Solstitiul de iarna reprezinta inceputul iernii astronomice. Astfel, duminica, pe 22 decembrie, la ora 06.19 incepe solstitiul de iarna, iar durata zilei va fi de 8 ore si 50 de minute. Multe traditii si obiceiuri, cu origini stravechi, sunt legate de aceasta...

- Colegiul Tehnic “Gheorghe Bals,a organizat, ieri, cea de a IX-a editie a Festivalul de tradiții și obiceiuri romanești – Sarbatorile de iarna. Evenimentul a avut loc la “Casa de Cultura “Tudor Vornicu”, din Adjud. In cadrul festivalului sunt așteptati sa participe peste 800 de elevi, din Regiunea de…

- Copiii vor deveni cu toții eroi, pentru ca ei vor fi cei care il vor ajuta pe magicianul nostru sa deconspire Moșii falși, descoperind impreuna personajele și poveștile din care acestea fac parte. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In prag de sarbatori, conducerea DGASPC Gorj și-a propus ca beneficiarii serviciilor subordonate instituției sa se poata bucura de activitațile specifice acestei perioade. Astfel, a fost demarata acțiunea de sacrificare a porcului de Craciun, gazda primului eveniment de acest gen fiind Complexul…