Stiri pe aceeasi tema

- ”O sa reusim pentru ca de aceasta data avem parteneri si le multumesc inca o data marilor retaileri care s-au angajat in acest parteneriat cu Guvernul Romaniei. Avem si procesatorii, si producatorii, si distribuitorii. Trebuie sa reusim acest pariu. Nu putem in continuare sa ne facem ca nu vedem ca…

- Guvernul a adoptat, pe data de 30 iunie a.c., Ordonanța de Urgența privind plafonarea prețurilor pentru alimentele de baza, așa cum se anunțase in prealabil. Pe lista finala au ramas 14 alimente care vor fi mai ieftine de la 1 august a.c., printre acestea fiind painea, ouale sau laptele de vaca. Reducerea…

- ”Joi o vedem daca ramane acord sau intra ordonanta, maine se hotaraste cu cei din retail, din sistem. Se insista pe Ordonanta pentru un echilibru in tot sistemul, aici vorbim si de produsele din Romania cat si de cele din import”, a spus presedintele PSD. Premierul Marcel Ciolacu a mentiobat ca e nevoie…

- Potrivit unor surse, in Ordonanta de Urgenta pregatita de Guvern, producatorii vor fi scutiti de limitarea profitului. Si in timp ce reprezentantii marilor magazine vor ca adaosul comercial sa fie limitat in baza unui acord voluntar, producatorii, in schimb, cer Executivului sa stabileasca prin lege…

- Guvernul și marile lanțuri comerciale pregatesc un acord pentru reducerea voluntara a adaosurilor comerciale la mai multe produse esențiale. Daca prețurile nu vor scadea in urmatoarele 3 luni, Executivul ia in calcul sa impuna o astfel de masura prin ordonanța de urgenta.

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus, prin programul de guvernare, scaderea inflației la 8% pana la finalul anului și o creștere economica de 3%.In plus, premierul Marcel Ciolacu susține ca salariul mediu pe economie va fi de 1.000 de euro pana la finalul anului 2024.In ceea…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența pentru cresterea salariilor profesorilor a fost publicata, duminica, pe site-ul Ministerului Muncii. Se pare insa ca anumite lucruri lipsesc din actul normativ. Antena 3 scrie ca solicitarea profesorilor, de majorare a salariului incepand din 1 ianuarie 2024, nu apare…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre proiectul de aprobare a unei Ordonanțe de Urgența a Guvernului, care permite primariilor și consiliilor județene sa se imprumute de la Trezorerie, pentru a-și acoperi atat cofinanțarea, cat și cheltuielile neeligibile atat de necesare implementarii de proiecte europene!…