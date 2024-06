Când sosesc deciziile de recalculare pentru pensii Casa Naționala de Pensii a distribuit deciziile in teritoriu, iar Casele de Pensii din toata țara vor incepe sa trimita deciziile de recalculare dupa data de 10 iulie. Documentele vor fi trimise prin Poșta Romana, iar pensionarii vor fi nevoiți sa confirme primirea. Daca nu vor fi gasiți acasa, deciziile vor fi depuse la Poșta, […] The post Cand sosesc deciziile de recalculare pentru pensii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce se va intampla cu pensionarii care nu sunt la domiciliu in momentul in care vine poștașul cu plicul recomandat? In care destinatarul nu este acasa, plicul merge la oficiul poștal, unde ramane o perioada de timp, dupa care, daca nu este ridicat, pleaca inapoi spre Casa Teritoriala de Pensii. Poșta…

- Casa Naționala de Pensii a distribuit deciziile in teritoriu, iar Casele de Pensii din toata țara vor incepe sa trimita deciziile de recalculare dupa data de 10 iulie. Deciziile vor fi trimise prin Poșta Romana, iar pensionarii vor fi nevoiți sa confirme primirea. Daca nu vor fi gasiți acasa, deciziile…

- Pensionarii urmeaza sa primeasca acasa plicurile cu deciziile de recalculare a pensiei, a anunțat miercuri, la Digi24, președintele Casei Naționale de Pensii (CNPP), Daniel Baciu.... The post Deciziile de recalculare a pensiei vor fi trimise cu Poșta Romana. Unde pot fi ridicate, daca poștașul nu gasește…

- Noile decizii de recalculare vor ajunge dupa data de 10 iulie, deși, inițial, se spunea ca vor ajunge in luna mai. Sunt controale la Casele de Pensii, unde sunt verificate documentele. Dorina Barcari, expert pensii și salarizare, a avut o intervenție la B1 TV, unde a vorbit despre deciziile de recalculare.…

- Deciziile de recalculare, adica documentele care le vor arata romanilor ce pensii vor avea dupa recalculare, in funcție de formula inclusa in noua lege, vor fi distribuite prin intermediul poștașilor de la Poșta Romana.In aceste momente se lucreaza la acest proces atat la Casa Națioala de Pensii, cat…

- Deciziile de recalculare, adica documentele care le vor arata romanilor ce pensii vor avea dupa recalculare, in funcție de formula inclusa in noua lege, vor fi distribuite prin intermediul poștașilor de la Poșta Romana.In aceste momente se lucreaza la acest proces atat la Casa Națioala de Pensii, cat…

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca 99% dintre dosarele de pensii sunt procesate și digitalizate, iar in perioada urmatoare vor fi tiparite deciziile de pensionare, care, ulterior, vor fi trimise catre toate casele de pensii. Aceste decizii vor fi printate și apoi vor…

- ”Da, pana de sarbatori putem livra pensiile”, cu condiția ca Poșta Romana sa primeasca banii la timp de la Casa Nationala de Pensii, de la Trezorerie, de la Ministerul Muncii, a precizat Valentin Ștefan, directorul general al operatorului poștal de stat. „Raspunsul scurt este ‘da, pana de sarbatori…