Când și unde se joacă meciurile României la EURO 2024 Dupa opt ani, Romania s-a calificat din nou la Campionatul European de Fotbal. Tricolorii se afla in Grupa E, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Primul meci din Grupa E va fi cel dintre Romania și Ucraina, care va avea loc in 17 iunie, incepand cu ora 16:00, ora Romaniei. Meciul Romania – Ucraina de fotbal se va juca pe stadionul din Munchen. Ulterior, tricolorii vor concura cu Belgia, in meciul din 22 iunie, de la ora 22:00 (ora Romaniei), și cu Slovacia, in 26 iunie, de la ora 19:00. Primele doua echipe se vor califica in optimi. Cele trei meciuri ale Romaniei la EURO 2024 se vor disputa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

