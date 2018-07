Cand si de ce sa apelezi la un soft de salarizare In ultimii ani, tot mai multe companii apeleaza la implementarea unor solutii software dedicate salarizarii sau aleg sa externalizeze cu totul aceasta activitate catre furnizori specializati. Nu este de mirare ca procentul celor care iau astfel de masuri este in continua crestere, in conditiile in care calcularea si plata salariilor sunt niste activitati mari consumatoare de timp. Mai exact, potrivit statisticilor in domeniu, salarizarea a ajuns sa ocupe 35% din timpul specialistilor de resurse umane. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

