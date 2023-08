Când și de ce poate exploda instalația GPL de pe mașină. Mecanicii explică situația Foarte mulți dintre romani au optat pentru montarea de instalații GPL pe mașinile lor, in contextul carburanților foarte scumpi. Numarul acestora ar fi fost mult mai mare, insa sunt unii care cred ca instalația GPL reprezinta o adevarata bomba ținuta cu buna știința in mașina. Așadar, cand și de ce poate exploda instalația GPL de […] The post Cand și de ce poate exploda instalația GPL de pe mașina. Mecanicii explica situația appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, in condițiile in care prețurile la motorina și benzina au tot crescut, mulți conducatori auto au cautat alternative mai puțin costisitoare. Ce trebuie sa știe șoferii romani care au aceasta instalație GPL pe mașina. La ce riscuri se expun. Ce trebuie sa știe șoferii romani care au instalație…

- Vladuța Lupau a transmis recent un mesaj sfașietor pe rețelele sociale. Indragita artista a fost martora unei adevarate tragedii, in urma careia patru persoane și-au pierdut viața. Mașina in care se aflau tinerii s-a izbit de un stalp de electricitate și, din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru…

- Suntem pe cale sa restrangem lista cu zodiile care au mare ghinion de Sfanta Maria in august 2023, dar nu o lua in serios. Vor exista suișuri și coborașuri, pentru ca, pe langa natura noastra in continua evoluție ca ființe spirituale, nu exista un lucru perfect. Așadar, o privire mai atenta asupra zodiilor…

- Gigantul Renault iși propune sa faca o revoluție și evoluție, cel puțin la fabrica din Mioveni. Concret vorbim despre masina produsa de Dacia care ar putea fi condusa de tinerii cu varste sub 18 ani. Așadar, daca ai sub aceasta varsta, cu siguranța te intereseaza acest subiect. Revoluție și evoluție…

- In showbiz-ul autohton se vehiculeaza ca Bianca Giurca ar ține cu dinții de relația cu Marius Moise doar datorita banilor pe care acesta ii are. Așadar, ce avere are Marius Moise, concurentul de la Insula Iubirii. S-a aflat adevarul despre banii lui „Fat frumos”. Bianca Giurca de la Insula Iubirii,…

- Este un aparat aproape nelipsit din casele romanilor din toate colțurile țarii, folosit daca nu zilnic, cel puțin o data pe saptamana și care ne scapa de o sarcina dificila. Puțini știu ca are nevoie de o ingrijire speciala. Acesta este semnul clar care iți arata ca mașina de spalat rufe are nevoie…

- De ani de zile, experții in materie de siguranța promoveaza avantajele de a sta pe bancheta din spate. La urma urmei, se presupunea ca acesta este cel mai sigur loc in cazul unui accident. Cu toate acestea, s-ar putea ca acest lucru sa nu mai fie valabil. Așadar, trebuie sa știi care este cel mai […]…

- Atunci cand te duci cu mașina la un service auto, indiferent ce mașina ai avea, te aștepți ca angajații sa se poarte așa cum ar trebui și sa faca ceea ce e de facut. Se pre ca nu este chiar așa, cel puțin in cazul de fața, in care un roman și-a dus masina la […] The post Si-a dus masina la service,…