Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 3 noiembrie, cand președintele Donald Trump va incerca sa obțina un al doilea mandat. Prima dezbatere electorala dintre candidatul republican Donald Trump și candidatul democrat Joe Biden va avea loc in data de 29 septembrie, in Cleveland, Ohio. Dezbaterea se va concentra pe numeroase subiecte, printre care pandemia de Covid-19, Curtea Suprema și disputele generate de rasism in SUA, a anunțat comisia de dezbateri, conform CNN. Trump se pregatește in fiecare zi Dezbaterea va fi alcatuita din șase segmente de cate 15 minute, iar comisia a…