Când și cum se conectează casele de marcat la serverele ANAF Dupa prelungiri succesive timp de mai mulți ani, termenele de conectare a caselor de marcat electronice fiscale la ANAF au inceput sa curga. Conform Ordinului președintelui ANAF nr 435/2021, la 30.06.2021 a fost termen de conectare pentru marii contribuabili. Daca legislația nu se mai schimba, la 30.11.2021 este termenul la care toate casele de marcat deținute de firmele mici și mijlocii trebuie conectate la serverele ANAF. Fiscul a facut public un Ghid de conectare, prin care sunt explicați pașii ce trebuie urmați de catre persoanele juridice care dețin case de marcat electronice fiscale, pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

