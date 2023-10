Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din toate timpurile. Exista o mulțime de oameni care nici macar nu iși incep ziua fara sa serveasca o cafea, dar puțini dintre ei știu cum sa o bea de fapt. Specialiștii spun ca nu ar trebui sa pui lapte in cafea și explica exact de ce […] The post…

- Ceașca de cafea dimineața este un ritual „sacru”, dar exista o greșeala comuna pe care o fac mulți dintre noi și anume reincalzirea bauturii. Aceasta practica, des intalnita in multe gospodarii, poate ridica intrebari despre impactul sau asupra gustului și calitații cafelei preferate.

- Pentru a avea un caine sanatos, este foarte important sa ii asiguri o alimentație sanatoasa. Mulți fac greșeala de a hrani animalul de companie doar cu boabe, fara a se gandi la ce riscuri il expun. Ce sa mai incluzi in meniu lui pe langa hrana uscata, pentru a avea un caine perfect sanatos. De […]…

- 1. Ceaiul Verde Ceaiul verde este o alternativa excelenta la cafea, oferind o doza moderata de cofeina și o serie de antioxidanți benefici. Acesta ajuta la imbunatațirea concentrarii și la arderea caloriilor, facandu-l o opțiune ideala pentru inceputul zilei. 2. Smoothie cu Fructe și Legume Un smoothie…

- O drona a lovit o cladire aflata in constructie in centrul Moscovei, miercuri dimineata, a declarat primarul orasului, Serghei Sobianin. Armata rusa a doborat alte doua drone in partea de vest a regiunii Moscovei, a afirmat el pe canalul sau de Telegram, scrie The Guardian.O explozie zgomotoasa a…

- Pe cat este de frumoasa limba romana, pe atat este de complicata. Formele de plural ale unor cuvinte se pot identifica mai greu, iar mulți romani ajung sa faca greșeli gramaticale. Iata care este forma de plural pentru termenul „aragaz”.

- Gestul de a sari in ajutorul cuiva care a fost luat de curenții din mare este unul greșit. O spune un salvamar cu experiența care a explicat de ce nu este indicat sa facem acest lucru. Discuția vine in contextul tragediilor petrecute pe litoral, cand 6 oameni și-au pierdut viața in 24 de ore.

- Clatitele sunt unul dintre cele mai apreciate deserturi, care se pregatesc rapid și nu necesita prea multe ingrediente. Daca vrei sa faci clatite perfecte, care sa arate impecabil și sa aiba un gust pe masura, iata aici cel mai bun sfat: nu pune niciodata asta in aluat! Se lipesc și nu ies uniform,…