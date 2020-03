Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa decreteze stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare, in plina epidemie de coronavirus.Stare de urgenta s a mai decretat in Romania, in urma cu 21 de ani.In urma cu 21 de ani, Jandarmeria inregistra cea mai rusinoasa infrangere din istoria institutiei:…

- De ultima ora! Stare de urgenta in Romania. Vezi ce insemna decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei in plina epidemie de coronavirus Klaus Iohannis: „Decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare” „Astazi Guvernul a depus juramantul, in conditii speciale. Ii doresc mult succes.…

- Italia inchide tot: magazine, baruri, restaurante. Raman deschise doar magazinele care vand bunuri de prima necesitate și farmaciile Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat miercuri inchiderea activitaților comerciale in Peninsula, cu exceptia magazinelor care vand bunuri de prima necesitate si a…

- Dupa 43 de ani de la devastatorul cutremur din 4 martie 1977, cu sprijinul prompt al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti (BCUB), Libertatea le ofera cititorilor posibilitatea de a "rasfoi" trei dintre ziarele aparute dupa seismul care a ucis 1.578 de oameni, printre care personalitati marcante…

- In legatura cu deplasarea ciclonului atlantic, astazi pe teritoriul țarii se prevad condiții meteo complicate. Vor cadea precipitații puternice sub forma de ploaie, cu trecere in ninsori (7-17 l/m2), izolat foarte puternice (20-25 l/m2), pe firele electrice și crengi depuneri complexe.

- Tariful pentru transportul interurban de pasageri va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2020. Guvernul a majorat tarifele la calatoriile interurbane cu 12 bani pentru un kilometru. În cazul mijloacelor de transport moderne scumpirea va fi de 22 de bani per kilometru.…

- Aproape 15 persoane s-au adunat in dimineața de Craciun in cimitirul Ghencea militar la mormantului lui Nicolae și Elena Ceaușescu pentru a comemora 30 de ani de la execuția cuplului dictatorial. Nostalgicii regimului comunist au aprins lumanari și au depus coroane, relateaza G4Media.A fost forfota…