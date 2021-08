Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni seara, al Realitatea Plus, despre primul moment cand și-a pus semne de intrebare despre Florin Cițu. "Nu sunt purtator de cuvant al președintelui. Oricine vrea sa vada situția post-dezvaluiri, va avea o imagine corecta. A facut-o in ianuatie.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului PNL. Mai mult, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților, a spus Orban. Anunțul lui Orban este un mesaj subtil catre Florin Cițu,…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in parcul Comana din județul Giurgiu, a susținut o conferința de presa. Jurnaliștii l-au intrebat cum privește scandalurile dese din PNL in contextul campaniei electorale, dar și tensiunile existente intre Florin Cițu și Ludovic Orban, cei doi candidați la…

- Ludovic Orban se afla in Vrancea, unde au loc alegeri pentru filiala județeana a formațiunii. In timpul discursului sau a lansat un atac fara precedent la adresa celor care il susțin pe contracandidatul sau, Florin Cițu susținand ca au “alte motive decat dorința de a face bine PNL”: “Mulți din cei care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut trimitere, marți, in discursul susținut la conferința de alegeri de la PNL Prahova, la modul fostul ministru al finanțelor Alexandru Nazare a fost revocat de premierul Florin Cițu. “Decizia de revocare s-a luat impotriva voinței mele și fara consultarea PNL.…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…

- La cateva minute de la plecarea alaiului care il insoțea pe Florin Cițu, dupa ce acesta și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PNL, Ludovic Orban a aparut singur in fața presei. El le-a spus jurnaliștilor ca in orice situație, PNL ramane echipa lui. ”Un cadru onest, al unei competiții…

