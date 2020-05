Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca romanii iși pot face planuri de vacanta in faza actuala a epidemiei de COVID-19, insa relaxarea trebuie sa se faca etapizat. Daca lucrurile evolueaza in bine, autoritatile iau in calcul sa deschida terasele de la 1 iunie si plajele de la 15 iunie. “Ne…

- Organizația Patronala Mamaia-Constanța (OPMCTA) a anuntat ca turistii sunt asteptati pe litoral incepand cu data de 1 iunie.Peste 100 de hoteluri din stațiunile de la Marea Neagra s-au deschis sau urmeaza sa se redeschida, conform OPMCTA. De asemenea, si terasele de pe litoral vor fi deschise pentru…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, aseara, ca plajele și restaurantele s-ar putea redeschide din 15 iunie. Totul depinde, insa, de comportamentul populației, care trebuie sa arate ca iși dorește aceasta relaxare respectand recomandarile.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit despre situația din Romania, țara care se afla in stare de alerta din cauza pandemiei de coronavirus, și despre posibilitatea relaxarii masurilor impuse de Guvern. Oficialul a vorbit despre masurile impuse de autoritați și a avansat primele date pentru redeschiderea…

- Terasele din Romania se vor deschide de la 1 iunie, cu respectarea anumitor recomandari facute de autoritați, iar restaurantele și plajele de la 15 iunie, a declarat pentru G4Media.ro Razvan Parjol, secretar de stat responsabil cu turismul in Ministerul Economiei, dupa discuția dintre reprezentanții…

- Ludovic Orban a facut declarații astazi, pe data 15 mai, in prima zi in care Romania a intrat in Starea de Alerta. Premierul țarii a transmis care sunt condițiile in care terasele ar putea fi deschise din nou.