- ″In cel mult o saptamana se vor deschide restaurantele in interior”. Anuntul a fost facut, joi, de reprezentantii industriei HORECA dupa o intalnire organizata, la Guvern. Potrivit acestora, pana duminica, un grup de lucru comun va finaliza normele pentru deschiderea localurilor, dar si unele noi pentru…

- Dupa patru luni de cand restaurantele au fost inchise din cauza pandemiei dec oronavirus, acestea ar putea primi clienti de saptamana viitoare. Premierul Ludovic Orban a discutat cu mai multe asociații din domeniu și a declarat joi seara, la B1 TV, ca in masura in care se ajunge la o intelegere legata…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in masura in care se ajunge la o intelegere legata de un set de reguli care sa fie asumate si de reprezentantii HoReCa, Guvernul are disponibilitatea de a permite deschiderea restaurantelor. "In masura in care se ajunge la o intelegere legata de un set de reguli…

- Ziarul Unirea Guvernul pregatește deschiderea restaurantele: Intalnire intre reprezentanții HoReCA și premierul Orban Joi, 2 iulie, primul ministru Ludovic Orban se va intalni, la Palatul Victoria, la ora 15.00, cu reprezentantii sectorului HoReCA. Primul ministru Ludovic Orban a declarat ca, in cursul…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, a vorbit, luni seara, la Realitatea PLUS, despre redeschiderea mall-urilor, dar și a restaurantelor din Romania.Conform ministrului Economiei o data ”probabila” pentru ca restaurantele sa poata primi din nou clienți este 1 iulie 2020.”Eu am fost unul dintre susținatorii…

- "Odata cu redeschiderea tuturor restaurantelor, Edenred Romania lanseaza programul More than Ever, prin care sprijina restaurantele, cantinele, firmele de catering si cafenelele sa isi reia mai usor activitatea obisnuita, dupa o perioada in care tot sectorul HORECA a fost blocat, in contextul pandemiei…

- Cand se redeschid terasele și restaurantele. Veste extrem de importanta pentru o parte din economia romaneasca blocata de pandemia de coronavirus. Reprezentantii restaurantelor si hotelurilor din Romania s-au intalnit cu primul ministru Ludovic Orban si au decis ca terasele se deschid oficial la 1 iunie.…