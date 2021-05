Vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech ar putea primi aprobare de la Agenția Europeana pentru Medicamente pentru a fi administrat la copii cu varste intre 12 și 15 ani. EMA a inceput procesul de evaluare cu privire la utilizarea vaccinului Pfizer/BioNTech la copii și adolescenți in data de 3 mai, cu precizarea ca rezultatele finale vor fi publicate in iunie. Aprobarea ar putea veni la finalul lunii mai, conform directoarei executive EMA, Emer Cooke, citata de Agerpres . Cooke a mai menționat ca „termenul pe care il avem pentru aprobare este undeva in iunie”. Tpat ea a spus in interviul acordat Handelsblatt:…