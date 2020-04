Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anticipeaza ca scolile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, el urmand sa aiba o discutie miercuri cu ministrul Educatiei. Și premierul Ludovic Orban a intarit ca nu s-a luat nicio clipa in calcul inghețarea anului școlar.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, marți, ca primește propuneri de la comitetul științific, privind momentul și condițiile in care vor fi relaxate restricțiile și in Romania. Potrivit sursei citate, aceste masuri vor fi luate in momentul in care numarul de noi cazuri de coronavirus va fi…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca stocurile Unifarm si echipamentele sanitare pe care Romania le va primi in urmatoarele doua zile vor acoperi necesarul unitatilor spitalicesti pentru una-doua luni. El a facut aceasta precizare in debutul sedintei de Guvern, raspunzand unei…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus, iar odata cu a doua jumatate a lunii mai se asteapta la o scadere progresiva a numarului de cazuri noi. „Este un numar care poate fi modificat agresiv de nerespectarea anumitor conditii”,…

- Au fost inregistrate 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana vineri, ora 13.00, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru. 281 de persoane au fost declarate vindecate. Potrivit sursei citate, sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. Vezi LIVE: Ministrul Sanatații,…