Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing indeamna populația sa iși faca rezerve alimentare și de produse de prima necesitate, pentru a face fața nevoilor zilnice și situațiilor de urgența. Oamenii nu au primit explicații pentru acest apel și se tem ca tara ar putea fi amenințata de lipsa alimentelor. Un anunț in acest…

- Criza lanturilor de aprovizionare afecteaza redresarea celei mai mari economii a Europei, Germania, scrie Financial Times. Increderea a scazut in toate sectoarele cu exceptia constructiilor in conditiile in care blocajele existente la nivelul lanturilor de aprovizionare afecteaza capacitatea…

- Criza lanturilor de aprovizionare afecteaza redresarea celei mai mari economii a Europei, Germania, scrie Financial Times. Increderea a scazut in toate sectoarele cu exceptia constructiilor in conditiile in...

- Criza lanturilor de aprovizionare afecteaza redresarea celei mai mari economii a Europei, Germania, scrie Financial Times. Increderea a scazut in toate sectoarele cu exceptia constructiilor, in conditiile in care blocajele existente la nivelul lanturilor de aprovizionare afecteaza capacitatea de productie.

- SUA se confrunta cu blocaje ale lanturilor de aprovizionare ce anunta probleme cu comenzile de Craciun, amenintand totodata planul de redresare economica al adminstratiei Biden, scrie Politico.

- Un salt al prețului gazului rusesc pentru Moldova este posibil, iar motivul unei astfel de creșteri ipotetice ar putea fi politica externa a actualei autoritați moldovenești. Dar, avind in vedere deficitul acut de gaze din Europa și creșterea prețurilor pina la 1.000 de dolari sau mai mult, parții ruse…

- Sindicaliștii din cadrul Federației Sanitas spun ca argumentele și presiunile exercitate la Ministerul Sanatații au dat rezultate și personalul medical nevaccinat nu va fi obligat sa se testeze pe banii proprii. „Personalul medical nevaccinat nu va fi obligat sa se testeze periodic pe banii poprii!…