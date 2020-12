Când se vor întoarce elevii la ore, în sala de clasă? Anunțul medicului militar Valeriu Gheorghiță despre redeschiderea școlilor „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata persoanelor populatiei vulnerabile si cea a categoriilor de persoane care deservesc activitati esentiale”, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița, duminica, la o televiziune de știri.„Redeschiderea școlilor, adica revenirea la scenariul verde, s-ar putea face abia in urma vaccinarii cadrelor didactice… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

