- „Așteptam cifrele de maine, joi se face bilanțul. E foarte probabil sa avem a treia saptamana de creștere consecutiva. In funcție de situația de joi se va declara epidemia de gripa. Nu se introduc restricții, se iau masuri in spitale pentru limitarea vizitelor pentru perioada cat va evolua starea de…

- Pericolul infecțiilor din spitale este o realitate ce nu poate fi contestata. In fiecare an, in Europa mor zeci de mii de oameni din cauza infecțiilor contractate in instituțiile medicale. Țara noastra nu reprezinta o excepție. Anunțul facut de șeful Ministerului Sanatații, Alexandru Rafila. Cați oameni…

- Se inchid școlile pe timp de iarna in Romania, din cauza facturilor la energie? Anunțul oficial a fost facut de premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, care a declarat joi, 20 octombrie, la o videoconferinta cu prefectii din parlament, ce se va intampla cu școlile din țara noastra pe timp de iarna.