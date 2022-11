Când se vor aprinde, în acest an, luminițele de SĂRBĂTORI în Capitală Chiar daca deocamdata vremea e inca frumoasa și destul de calda pentru ultima luna de toamna, iarna se apropie tot mai mult, cel puțin in calendar. La fel și Craciunul și mult-așteptata perioada a sarbatorilor de la final de an. Cum va arata Bucureștiul iluminat de sarbatori? Vom afla in doar cateva saptamani! Peste nici […] The post Cand se vor aprinde, in acest an, luminițele de SARBATORI in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Primaria Capitalei a anuntat vineri, 4 noiembrie, intr-un comunicat de presa, ca luminițele vor fi aprinse in seara zilei de 1 decembrie.Compania Municipala de Iluminat Public București a inceput montarea instalațiilor pentru iluminatul festiv de sarbatori din Capitala, a precizat Primaria CapitaleiPotrivit…

